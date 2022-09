Il cadavere di una ragazza di 23 anni trovato lungo la superstrada

È di una ragazza rumena di 23 anni il corpo senza vita rinvenuto questa mattina lungo la superstrada Cassino-Atina nei pressi dello svincolo per l'ospedale Santa Scolastica, in provincia di Frosinone. A riconoscere il corpo è stato il personale del pronto soccorso che due giorni fa l'ha presa in carico dopo l'arrivo in stato confusionale. Dalle prime informazioni raccolte, la donna manifestava anche dolori all'addome. Ora i carabinieri cercano l'uomo che era in sua compagnia al momento del ricovero e nelle ore successive.

Il cadavere è stato rinvenuto lungo la superstrada Cassino-Atina, nei pressi dell'uscita per San Pasquale a Cassino nel sud della provincia di Frosinone, questa mattina verso le 7. A fare la scoperta è stato un automobilista di passaggio che ha dato l'allarme. Il corpo privo di vita della donna giaceva sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, oltre al magistrato della procura di Cassino. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. La strada in entrambe le direzioni è bloccata e ci sono diversi chilometri di coda sia in direzione Cassino che Sora.