Marito perde il controllo e si schianta contro le auto in sosta: muore la moglie

Una donna statunitense di 82 anni è morta al pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo di Taormina per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio in piazza Cacciola.

La vittima, che era sposata con un uomo di Taormina, era a bordo di una Fiat Seicento guidata proprio dal marito. Per cause imprecisate l'uomo ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro tre auto in sosta.

L'impatto è stato particolarmente violento. Trasportati entrambi in codice rosso in ospedale, l'uomo ha riportato solo fratture, la donna è deceduta per i numerosi traumi. La procura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Il pm di turno ha disposto il sequestro del'auto e anche quello della salma della donna: autopsia nei prossimi giorni.

Continua a leggere su Today.it...