Donna muore nel bagno del supermercato

Va a fare la spesa e non fa più ritorno. La storia arriva da Cascina, in provincia di Pisa. I fatti sono avvenuti ieri, domenica 11 dicembre, quando una donna di 55 anni è morta nel pomeriggio in un supermercato.

Per la donna è stato fatale un malore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la signora è andata in bagno e lì è morta: il corpo è stato ritrovato solo diverse ore più tardi, dopo che il marito, non vedendola più rincasare, ha dato l'allarme ai carabinieri. Le ricerche non hanno potuto fare altro che verificare i luoghi in cui la donna poteva essere stata, fino al ritrovamento del corpo senza vita.