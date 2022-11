Donna muore travolta da un camion betoniera

A Bolzano una donna è morta travolta da un camion betoniera. L'incidente, avvenuto giovedì pomeriggio tra Corso Italia e Corso Libertà, è costato la vita a Margherita Giordano, insegnante di 34 anni originaria della provincia di Napoli che si era trasferita in Trentino Alto Adige per lavoro. Per lei non c'è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno provato a rianimarla per oltre mezz'ora, ma i loro sforzi sono risultati vani. Sulla dinamica ci sarà da indagare, certo è che chi conosce la città parla di un punto pericoloso. Solo qualche giorno prima, il 16 novembre, nello stesso incrocio si era registrato un altro incidente. Ma come detto le responsabilità di quanto accaduto sono ancora da accertare.

Sull'episodio è intervenuto il consigliere provinciale Carlo Vettori: "Proprio sotto casa pochi minuti fa ho assistito all’ennesimo tragico incidente all'incrocio di Piazza Mazzini", spiega Vettori che poi chiede "l'intervento di qualcuno di serio ed esperto" per affrontare il problema.