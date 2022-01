Donna mezza nuda lancia oggetti dal balcone: panico in strada

Panico e imbarazzo in pieno centro a Catania: una donna, in parte svestita e in evidente stato di alterazione, ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone del quinto piano con il rischio, fortunatamente scongiurato, di colpire passanti, automobilisti e pedoni. Il tutto è avvenuto nella centralissima via Etnea, rimasta paralizzata e chiusa al traffico, mentre alcuni passanti assistevano alla scena a debita distanza.

Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti della Questura di Catania e sanitari del 118. Tra gli oggetti lanciati dalla donna, oltre a vasi e suppellettili, anche una culla per bambini. Il video girato da alcuni passanti ha già fatto il giro dei social. Al momento non sono chiari i motivi all'origine del gesto della donna.