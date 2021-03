La donna che ha partorito in piena notte su un intercity fermo in stazione

Una donna ha partorito sul treno Intercity Notte 757 Torino-Lecce fermo sui binari della stazione centrale di Pescara. Il bimbo ha visto la luce in una delle carrozze del convoglio poco dopo le ore 4 di notte.

A riferire dell'accaduto è stata la capotreno Greta Cirillo alla quale si è rivolto l'agitato futuro papà dopo aver capito che la compagna fosse in procinto di partorire sul treno.

L'uomo ha chiesto assistenza nei pressi della stazione di Pescara parlando in lingua inglese e in un modo comprensibilmente agitato. Subito dopo aver capito che il motivo di tanta preoccupazione era la compagna incinta seduta in carrozza, la capotreno ha verificato le condizioni delicate della donna e ha attivato le procedure previste in questi casi con l’intervento prima del medico a bordo e a seguire del pronto intervento. Insieme al capostazione Augusto Lancianese, la capotreno si è prodigata nel dare supporto e rassicurazioni alla viaggiatrice, cercando di metterla a suo agio, ma a ridosso dell’arrivo del 118, alla quasi mamma si sono rotte le acque.

Il personale medico, salito a bordo, ha deciso di far partorire immediatamente la donna, e le lacrime di un neonato hanno riempito di gioia l’intero treno. In seguito i genitori, che viaggiavano in compagnia dei propri figli, due gemellini di circa un anno, sono stati trasferiti nell’ospedale "Spirito Santo".

"Ho provato una profonda emozione", confida Greta Cirillo, "e credo che in un periodo storico buio come questo, sia un fortissimo spiraglio di luce per tutti". Trenitalia invierà in regalo alla famiglia un cappello da capotreno, per tenere vivo il ricordo di quei momenti straordinari.