È nata la piccola Luisa, partorita dalla mamma sul traghetto

Una donna ha partorito sul traghetto "Benito Buono" partito da Ischia e diretto a Pozzuoli. Si stava recando a Napoli assieme al suo ginecologo per dare alla luce la sua bambina sulla terraferma, trovandosi alla 40esima settimana, ma le doglie non le hanno consentito di attendere oltre. E così la piccola è nata poco dopo lo scalo di Procida.

Luisa è nata martedì mattina poco dopo le sette e attualmente è ricoverata con la sua mamma all'ospedale La Schiana per i controlli di rito. Le loro condizioni di salute sono buone. Grande emozione per i passeggeri a bordo della nave e per il comandante Giacomo Piro, che ha anche tagliato il cordone ombelicale.