"La colazione non è buona", ragazza segregata e picchiata dal marito e dai suoceri

La colazione portata in tavola non è, a detta dei suoceri, buona così viene punita: prima chiusa in una stanza senza possibilità neppure di andare in bagno e poi picchiata dal marito. E' la sorte toccata, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Falconara Marittima (Ancona) a una 24enne bengalese. I militari dell'Arma hanno arrestato il coniuge, un suo connazionale di 32 anni operaio dei cantieri navali. E' ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia.

La 24enne si era già rivolta ai carabinieri per violenze e angherie subite dal compagno fino all'ennesimo episodio, ieri 4 luglio. La ragazza avrebbe tentato di ribellarsi ma sarebbe stata bloccata sia dal marito sia dai suoceri, che avrebbero preso parte al pestaggio. Poi è riuscita a chiedere aiuto. i carabinieri sono intervenuti e hanno portato ka vittima al pronto soccorso. I medici hanno accertato lesioni guaribili in dieci giorni. Marito e suoceri sono stati accompagnati dai militari in caserma. E' emerso "un quadro di violenza morale e fisica. La donna si era rivolta ai servizi sociali per chiedere aiuto. L'uomo la costringeva a restare in casa e a uscire solo per la spesa, a compiere passivamente le mansioni domestiche e a ubbidire supinamente a ogni sua richiesta". La 24enne adesso si trova una struttura protetta.