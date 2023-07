Ragazza picchiata in strada, il fidanzato violento incastrato dal video dei testimoni

Quegli schiaffi, dati alla fidanzata in strada a Posillipo (Napoli), hanno fatto il giro del web. Il suo comportamento violento è stato ripreso con un telefono cellulare e ora è stato identificato. Si tratta di un uomo di 36 anni, la sua posizione è al vaglio dei carabinieri.

Come racconta NapoliToday, la vicenda inizia lo scorso 8 luglio. Siamo in via Orazio. Un uomo litiga con una donna e la schiaffeggia. In strada. Una, due, tre, quattro volte. Poi i due salgono su una Smart ma sono raggiunti da un gruppetto di tre uomini: hanno assistito alla scena e inveiscono contro l'aggressore. L'uomo non si intimidisce, scende dall'auto e li affronta. Dopo un'accesa lite verbale risale in auto e si allontana. La ragazza picchiata resta con lui.

Tutto viene registrato con un cellulare. Il video inizia a circolare di chat in chat ma finisce anche alle forze dell'ordine. Le indagini hanno permesso di accertare che la ragazza schiaffeggiata è una 28enne. L'aggressore è invece un 36enne. I due hanno una relazione. A dirigere e coordinare le indagini è stata la Procura di Napoli, sezione "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione".

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha parlato con i familiari della ragazza: "Bisogna convincerla a sporgere denuncia. È il momento di dare davvero un segnale forte contro la violenza sulle donne. Le facciamo un appello pubblico: denuncia. Fallo per te e per aiutare anche la persona che ti ha fatto del male".

