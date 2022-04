La donna più anziana d'Italia compie 112 anni: ecco il suo "segreto"

112 anni e non sentirli. "Tanti, tanti carissimi auguri! Angela Tiraboschi compie 112 anni. Nata nel 1910 a Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, è la ' nonna d'Italia'". Con questo messaggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto gli auguri di buon compleanno ad Angela Tiraboschi, la donna più longeva d'Italia. Lei stessa ha racconato il "segreto" che l'ha portata a raggiungere un'età davvero ragguardevole: "Pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino. Niente fumo e stress. E, soprattutto, considerare ogni giorno della vita come un dono"

Angela Tiraboschi ha festeggiato a Pasquetta il compleanno nella sua casa di via Coghetti, a Bergamo, in compagnia dei quattro figli, Maria, Roberto, Luciana e Pietro, tutti tra i 70 e gli 80 anni, e di altri parenti.

La donna più longeva d'Italia è ancora estremamente lucida. "Ricordo bene la Prima guerra mondiale, ma ero giovane - racconta nonna Angela -. Ricordo bene anche tutta la mia vita in Val Serina, le persone, le passeggiate nei boschi. Quelle fanno bene e poi mangio di tutto, anche se poco e cerco di stare leggera. Un mio consiglio ai giovani? Dico loro di essere sempre onesti".