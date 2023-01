La donna e il ragazzino che bloccano l'ascensore della metro per fare sesso

Hanno bloccato per più di cinque minuti uno degli ascensori della stazione della metropolitana di Loreto, a Milano. Il personale dell'Atm (azienda trasporti milanesi) si è mosso per verificare che cos'era successo e ha sorpreso una coppia che faceva sesso all'interno. È finita con una denuncia per entrambi. È successo durante la mattinata di lunedì 30 gennaio.

Uno degli ascensori di collegamento tra la superficie e la banchina sotterranea aveva smesso di funzionare. Per questo motivo, il personale dell'azienda dei trasporti ha provato a capirci qualcosa di più e ha scoperto che l'ascensore era stato bloccato dagli occupanti. Il personale di Atm ha quindi chiamato i carabinieri, che hanno identificato i due: un ragazzo egiziano di 19 anni e una donna ucraina di 52 anni, entrambi senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia.

Entrambi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.