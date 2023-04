Ruba pane, insalata e frutta: i carabinieri le pagano la spesa

Hanno notato una donna intenta ad occultare beni alimentari prelevati dagli scaffali del negozio all'interno del suo zaino e delle tasche del giubbotto che indossava. Così il direttore del punto vendita ha avvertito un carabiniere libero dal servizio anche lui intento a fare la spesa. Quella che poteva essere una storia di piccola cronaca cittadina è invece diventata una storia da libro cuore: è successo a Penne, in Abruzzo, ieri 2 aprile, in cui ricadeva la festività cattolica della domenica delle Palme.

La donna, una 63enne del posto, è stata fermata mentre cercava di uscire senza passare dalle casse cercando quindi di lasciare il supermercato senza pagare i prodotti che aveva preso. In evidente imbarazzo, non ha nascosto la sua indigenza e, tra le lacrime, ha ammesso le sue responsabilità consegnando quello che aveva trafugato: delle fette di pane, dell'insalata, qualche frutto e altri generi alimentari di primissima necessità. Lo stretto necessario, insomma, per riuscire a pranzare nella domenica precedente alla Pasqua.

Così gli uomini dell'Arma non hanno avuto dubbi: si sono diretti verso il direttore e hanno pagato la spesa alla signora, evitando spiacevoli conseguenze e regalando un sorriso alla donna che, ringraziando più volte per la solidarietà dimostrata.