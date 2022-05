La donna sparita dal pronto soccorso e ritrovata in un campo sporca e senza scarpe

È scomparsa nel nulla per alcune ore. L'hanno ritrovata poi in un campo, fortunatamente in buone condizioni di salute. "Giallo" all'ospedale Humanitas di Milano, dove una paziente affetta da Alzheimer è scomparsa dal pronto soccorso in circostanze ancora da chiarire. A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gregorio Mammì, che ha presentato un'interrogazione rivolta all'assessore al welfare, Letizia Moratti. "È possibile che un paziente con una malattia neurologica degenerativa, quale l’Alzheimer, possa lasciare indisturbato una struttura sanitaria?", chiede il grillino.

La donna, stando a quanto riferito, sarebbe sparita dal pronto soccorso il 1° maggio e sarebbe stata ritrovata in un campo a Binasco, "sporca di terra, senza scarpe e bagnata". "Dopo aver contattato la famiglia della signora, ed essermi sincerato delle sue condizioni, ho constatato che ai familiari non era stata concessa, da parte della struttura sanitaria, la possibilità di assistere la paziente in pronto soccorso - prosegue il consigliere -. È noto che questo tipo di pazienti abbia bisogno di attenzioni costanti, per le quali il supporto di una familiare può essere prezioso per il personale sanitario. Domando quindi all’assessore Moratti, non solo quanto personale fosse in servizio presso l’Humanitas lo scorso primo maggio, quanto piuttosto quale sia la procedura di assistenza nei pronto soccorso, per pazienti con malattie neurodegenerative o non capaci di intendere?".

"A quanto ho avuto modo di verificare, quello della signora in questione non sarebbe nemmeno il primo caso. Motivo per cui, con la mia interrogazione, intendo far luce sul fatto che siano o meno arrivate altre analoghe segnalazioni e in proposito quali iniziative ha intrapreso o intenda intraprendere regione Lombardia", conclude Mammì.