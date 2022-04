Donna scompare nel nulla, avviate le ricerche anche con i droni

Ore di angoscia per familiari e amici di una donna di 57 anni di Montereale Valcellina (Pordenone), scomparsa da domenica pomeriggio. L'allarme ai carabinieri è stato lanciato dai parenti, che non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei.

Le ricerche sono localizzate nell'area del lago di Barcis. La sua auto è stata infatti ritrovata la notte scorsa all'imbocco del sentiero naturalistico del Dint, dove la cella telefonica è stata agganciata per l'ultima volta.

Per le ricerche sono mobilitati i vigili del fuoco, presenti anche con i sommozzatori, il soccorso alpino con i cani molecolari e da ricerca, la Protezione civile, i carabinieri e la guardia di finanza. Le forze dell'ordine stanno utilizzando anche i droni per potere scandagliare i sentieri dall'alto.