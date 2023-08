Entra seminuda in un locale e aggredisce i dipendenti

Entra seminuda nel fast food della catena Five Guys in via Dante, nel centro di Milano, e inizia a danneggiare ciò che trova davanti a sé. Poi aggredisce due dipendenti di 24 e 25 anni. Una ragazza di 28 anni, originaria di El Salvador, domenica pomeriggio è finita nei guai. È indagata per danneggiamento, lesioni e atti contrari alla pubblica decenza per avere fatto irruzione nel locale a seno scoperto.

Subito prima di essere accompagnata in Questura, è stata portata in codice verde al Policlinico per un consulto psichiatrico. Dai controlli è emerso che la ragazza ha un regolare permesso di soggiorno ma anche dei precedenti penali. Ora è indagata a piede libero.