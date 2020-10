La donna che rifiuta di mettere la mascherina e aggredisce i vigili

Ieri a Firenze in Piazza della Repubblica la polizia municipale ha notato una donna senza mascherina durante i controlli mirati al rispetto delle norme anti contagio. Come racconta FirenzeToday, gli agenti si sono avvicinati invitandola a indossare il dispositivo di protezione individuale ma la donna, per tutta risposta, ha iniziato a dare in escandescenze e si è rifiutata di fornire le generalità. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire le generalità. La scena è stata ripresa con dei telefoni cellulari ed è diventata virale con commenti ingiuriosi all'indirizzo della polizia cittadina.

