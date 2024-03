"Vieni a casa mia", poi la sequestra: così si salva dallo stupro

In carcere un ragazzo di 21 anni di origini rumene che nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2024 ha prima sequestrato e poi tentato di violentare una donna di 30 anni dell’est Europa. I due si erano conosciuti su un sito d’incontri per adulti. Lei aveva accettato di incontrarlo a casa sua ma quella che doveva essere solo una cena si è trasformata in un incubo. E’ successo a Sampierdarena, nella periferia di Genova.

La ricostruzione

Dopo tante chiacchiere su internet riceve un invito per una cena a due nella casa di lui. Accetta, si presenta nell'abitazione ma i due cominciano subito a litigare. Lui chiude a chiave la porta di casa, poi tenta un approccio sessuale, ma lei lo respinge. Preoccupata si allontana, guadagnando quei pochi secondi che le permettono di mandare la sua geolocalizzazione ad un'amica prima che lui le strappi i vestiti di dosso. Poco dopo, infatti, lui tenterà di violentarla.

L’amica non riesce a capire bene in quale appartamento si trovi la 30enne così chiama i carabinieri. Individuato lo stabile grazie anche alle urla della ragazza i militari fanno irruzione nell’appartamento. Il ragazzo è stato subito arrestato e portato nel carcere di Pontedecimo. È accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.