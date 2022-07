L'uomo di 78 anni che lancia l'acido sul viso della ex

Non avrebbe digerito la fine della relazione sentimentale con la ex compagna e per vendetta le avrebbe gettato dell'acido sul viso. E' la pesante accusa mossa a un uomo di 78 anni di San Severo (Foggia) che è stato arrestato dalla polizia.

La donna vittima dell'aggressione è stata curata in ospedale e poi è stata lei stessa ad andare in commissariato per denunciare l'ex. Ha raccontato agli inquirenti che nell'ultimo periodo era stata vittima di una vera e propria persecuzione da parte dell'uomo. Un incubo durato mesi e culminato con il lancio dell'acido.