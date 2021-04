Viene travolta dal treno mentre attraversa i binari per salvare il suo cane

L'animale è fuggito dal controllo della sua padrona che si è messa ad inseguirlo e, senza pensarci troppo, è finita in una zona dove non sarebbe dovuta andare. Sul posto sono arrivati i carabinieri, anche perché ci sono stati disagi per i passeggeri

Forse non ha pensato a quali sarebbero potute essere le conseguenze di quella corsa, anche perché in cuor suo l’unica ansia di quei secondi palpitanti era per il suo cane, scappato sui binari e quindi in pericolo di vita. Lei non ci ha pensato due volte e si è lanciata all’inseguimento, ma è stata travolta dal treno in arrivo.

Poteva andare molto peggio e anche per questo, quella che arriva dalla provincia di Brescia, è una storia a lieto fine visto che sono salvi sia lei, una donna di 41 anni, che il cane. Anche se la 41enne adesso è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Infatti quando si è lanciata sul binario, il treno ha fatto in tempo a frenare, ma non a stoppare del tutto la sua corsa. Lei è stata colpita e sbalzata con violenza a terra.

Come riporta anche BresciaToday, il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17. La donna era con il suo animale su una panchina esterna della stazione ferroviaria quando, ad un tratto, il cane è fuggito dal suo controllo. La padrona si è messa ad inseguirlo senza pensarci troppo ed è finita in una zona dove non sarebbe dovuta andare. Poi l’impatto col treno e la corsa in ospedale dopo l’arrivo dei soccorsi, ma almeno il cane è salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche perché ci sono stati disagi per i passeggeri del treno, costretti a scendere e raggiungere la propria destinazione a bordo di un autobus.