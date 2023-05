Giovane trovata morta in casa: porta chiusa e nessun segno di violenza, disposta l'autopsia

Una donna di 34 anni è stata trovata nel proprio appartamento di Fonte Ostiense, a Roma, in circostanze ancora da chiarire. Sono stati dei conoscenti della vittima, preoccupati perché non rispondeva al telefono da giorni, a dare l'allarme al 112. .

Il tragico rinvenimento è avvenuto nella serata di martedì 2 maggio in via Enrico Pea. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e i carabinieri della stazione Roma Cecchignola. Una volta in casa i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita della 34enne.

La porta dell'abitazione era chiusa dall'interno. Il medico legale intervenuto nell'abitazione non ha riscontrato lesioni sul corpo della 34enne. Nessun segno di violenza, dunque. RomaToday riferisce però che sul comodino accanto al corpo della vittima sarebbe stata trovata della polvere, presumibilmente sostanza stupefacente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici. La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata. Sarà l'autopsia - disposta dall'autorità giudiziaria - a chiarire le cause del decesso. Non si esclude l'ipotesi di un'overdose. Secondo RomaToday negli ultimi 20 giorni nella Capitale si sono contate cinque morti sospette che potrebbero essere legate alla droga. Il sospetto degli inquirenti è che i cinque casi possano essere collegati fra loro, magari conseguenza di alcune partite di sostanze stupefacenti troppo pure, o tagliate male.