Donna di 55 anni trovata morta in casa

Giallo a Bagheria, grosso centro alle porte di Palermo. Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua casa di corso Butera.

Le informazioni sono ancora frammentarie. La donna abitava con la figlia e pare che stamani ci sia stata una lite tra le due. Poi la madre avrebbe ingerito delle pillole. Non è ancora chiaro però che pasticche siano e se il decesso possa essere correlato ai farmaci. Sono diversi i punti da chiarire.

Sono in corso indagini da parte degli agenti di polizia. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause del decesso.