Una donna è stata trovata morta in una fabbrica abbandonata a Milano, nel pomeriggio di oggi 18 agosto. Si tratterebbe di una 35enne, priva di documenti e, probabilmente, senza fissa dimora. La donna è stata trovata dai soccorritori del 118 su un materasso all'interno della struttura. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: al loro arrivo, la 35enne era già in arresto cardiaco.

Sul corpo della vittima per ora non sono stati riscontrati segni di violenza. Per questo l'ipotesi è che a causare il decesso possano essere state cause naturali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.