Anziana trovata morta in casa: i vicini non la vedevano da 20 giorni

Macabra scoperta in un appartamento del quartiere Barco di Ferrara, dove una donna di 72 anni, straniera, è stata ritrovata morta nella propria abitazione. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati perché da giorni non vedevano l'anziana e insospettiti dall'odore acre proveniente dall'appartamento. Il corpo della donna era infatti in stato avanzato di decomposizione. Il decesso, dai primi accertamenti, sarebbe avvenuto almeno una ventina di giorni prima.

Nessun segno di effrazione nella casa della donna

La porta dell'appartamento della 72enne, che viveva da sola, era chiusa dall'interno e gli agenti di polizia giunti sul posto hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per entrare. All'interno, la casa si presentava in perfetto ordine, senza alcun segno di effrazione.

Dai primi accertamenti sul corpo non emergerebbero inoltre segni di violenza o di una qualche colluttazione, il che farebbe protendere gli inquirenti per l'ipotesi della morte naturale. Per togliere ogni dubbio sulle cause del decesso la salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.