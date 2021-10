Donna trovata morta nella casa in fiamme: sul corpo segni di violenza

Tragedia venerdì pomeriggio a Milano, dove una 90enne - Fernanda Cochi - è stata trovata morta nella sua casa al civico 26 di via Ponte Seveso, zona stazione Centrale. La vittima presentava evidenti ferite sul corpo, probabile segno di una morte violenta. La porta dell'abitazione non era chiusa a chiave, altro indizio che fa propendere per la pista dell'omicidio.

L'allarme è scattato alle 15.15 in punto, dopo che alcuni testimoni hanno visto del fumo uscire da due finestre dell'appartamento. Sul posto, nell'immobile sopra a un supermercato Carrefour Express, sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, tre mezzi dei vigili del fuoco, due pattuglie della polizia locale, sette volanti della polizia di Stato e una gazzella dei carabinieri.

Segni di violenza sul corpo

Sul corpo della vittima sarebbero stati trovati segni di violenza - soprattutto ferite alla testa - non compatibili con il rogo. Per questo la Squadra Mobile, guidata da Marco Calì, sta indagando per omicidio. L'incendio è stato appiccato per occultare il delitto? Le indagini sono solo all'inizio.

I vigili del fuoco - che hanno subito individuato la donna con gli specialisti del nucleo Saf - hanno domato il rogo nell'appartamento, al primo di sette piani, in pochi minuti e non è stato quindi necessario evacuare l'edificio. Purtroppo i soccorritori non hanno però potuto fare nulla per la vittima, potendo soltanto constatarne il decesso.

Lo spioncino oscurato e l'incendio

Dalle testimonianze dei vicini di casa pare che la novantenne, vivesse da sola e, nonostante l'età avanzata, andasse al supermercato per fare la spesa, nonché nella vicina farmacia. L'anziana avrebbe avuto un nipote e una sorella, già deceduta.

Tra i primi a intervenire nella casa, dopo aver notato del fumo arrivare dalle finestre, ci sarebbe stato un negoziante della strada, che conosceva molto bene la vittima, che ha sempre vissuto in zona e che da circa sei anni si era trasferita nel palazzo al civico 26.

Entrando nell'appartamento - prima di fermarsi per il contemporaneo arrivo dei soccorritori - l'uomo avrebbe notato che lo spioncino della porta d'ingresso, non chiusa a chiave, era oscurato con della carta e del nastro adesivo.

L'incendio si sarebbe verificato nella camera da letto mentre la vittima sarebbe stata trovata nel salotto. È molto verosimile, quindi, che il rogo sia stato un tentativo di cancellare le tracce di quello che ha tutti i contorni di un omicidio.