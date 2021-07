Strangola il marito dopo averlo sedato: "Ero stanca, picchiava me e mio figlio"

Nel pomeriggio, prima dell'omicidio, la vittima si era recata all'ospedale per farsi medicare in seguito a una lite con la consorte, ma poi era tornato a casa

Ha ucciso il marito, un camionista in pensione, perché era stanca delle su violenze, che l’uomo avrebbe perpetrato per anni su di lei e sul loro figlio. “Picchiava me e mio figlio. Ero stanca”. Questo ha detto lei agli inquirenti quando le hanno messo le manette. Infatti la donna, una 60enne della provincia di Alessandria, è accusata di omicidio.

Secondo quanto riportato anche da TorinoToday, la donna ha ucciso il marito di 64 anni, strangolandolo nel pomeriggio di ieri, domenica 11 luglio 2021, e poi ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure che l'hanno arrestata e trasportata nel carcere di Torino Vallette. La donna adesso è difesa dagli avvocati Franco e Silvia Natili.

La donna ha detto di avere assassinato il marito, un camionista in pensione, dopo averlo sedato, spiegando di essere stanca delle continue violenze e maltrattamenti subiti nel corso degli anni da lei e dal figlio, che era in casa al momento dell'accaduto. Nel pomeriggio, prima dell'omicidio, la vittima si era recata all'ospedale di Alessandria per farsi medicare in seguito a una lite con la consorte, ma poi era tornato a casa.

La procura di Alessandria ha disposto l'autopsia sul corpo di Giacobone, su cui comunque erano evidenti i segni di strangolamento già dal primo esame medico legale.