Donna uccisa a coltellate in casa dopo una lite: fermato il marito

Il fatto ad Altopascio. Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima

Tragedia ad Altopascio (Lucca), dove una donna di 51 anni è stata uccisa a coltellate. I carabinieri hanno fermato il marito, un 54enne, che si trova in custodia in caserma.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe ucciso la moglie al termine di una furibonda lite, mentre i due si trovavano soli in casa, una villetta che si trova in via Fermi. Sembra che nessuno dei due figli della coppia fosse presente in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I soccorsi però sono stati vani: non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul caso indagano i carabinieri.