Donna uccisa a coltellate in casa: arrestato il figlio

Una donna di 69 anni è stata accoltellata a morte nella mattina di oggi, mercoledì 19 ottobre, a Bucchianico, un paesino di 5mila abitanti in provincia di Chieti. I carabinieri e due ambulanze del 118 sono intervenute nel centro storico del paese, in strada Cappellina San Camillo, dove la 69enne era stata trovata senza vita, colpita da almeno due coltellate. Nonostante i soccorsi degli operatori del 118, la donna è deceduta: sul corpo ci sarebbero i segni di almeno due coltellate.Le forze dell'ordine stanno indagando all'interno dell'ambito familiare della donna e, secondo quanto riporta ChietiToday, i carabinieri hanno già arrestato il figlio, un uomo di 50 anni, ritenuto il responsabile del delitto

"Erano circa le 9.30 di questa mattina - ha spiegato il sindaco Carlo Luciano Tracanna - ed ero appena salito in Comune, quando ho sentito un putiferio di sirene, di ambulanze e carabinieri. La signora è stata trovata morta nella propria abitazione. Si tratta di una famiglia che si è stabilita in paese da pochi mesi". Il delitto è avvenuto quindi in casa, che si trova in un vicolo adiacente a piazza San Camillo De Lellis, e non in un vicolo, come era stato riferito in un primo momento.

Una comunità sotto shock, come confermato dal parroco e rettore del Santuario di San Camillo de Lellis: "Abbiamo avuto occasione di aiutarli anche economicamente da circa un mese anche con la Caritas. Veniva la povera donna che diceva di essere originaria di Chieti. Il figlio non l'ho mai visto". "Dispiace - spiega padre Germano - alla luce di quanto accaduto, per il fatto di non aver intuito la gravità della situazione. Nell'ultimo periodo le richieste di aiuto si erano fatte più forti. Siamo molto provati".