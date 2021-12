Donna trovata morta in casa, sul corpo diverse coltellate

Una donna è stata trovata morta in casa a Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano. Il cadavere è stato scoperto nel primo pomeriggio in un'abitazione in via della Musica, nella camera da letto. Sul corpo della vittima, una 50enne di origine romena, sono state riscontrate numerose coltellate.

A far scattare l'allarme è stata una parente della donna, che ha chiesto aiuto dopo aver provato inutilmente a mettersi in contatto con la 50enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu e del comando provinciale di Cagliari.

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri confermano per il momento l'ipotesi dell'omicidio.