Taxi travolge e uccide una donna sulle strisce

Una donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da un taxi in viale Forlanini a Milano all'alba di sabato 6 agosto. Tutto è successo poco prima delle 6 sulla carreggiata in direzione aeroporto, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione, confermata dalla polizia locale a MilanoToday, sembra che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta dal tassista che stava viaggiando in direzione dell'aeroporto cittadino. È stato lui stesso a fermarsi e a lanciare l'allarme.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il tassista, sotto shock, è stato sottoposto agli esami etilometrici.