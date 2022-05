Donna uccisa a coltellate in strada

Femminicidio a Vittoria, in provincia di Ragusa. La vittima è una 37enne di nazionalità albanese. E' stata accoltellata ed è morta in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata aggredita intorno alle 14 di oggi, 25 maggio, mentre si trovava in strada tra via Adua e via Tenente Alessandrello. Sarebbe però riuscita a raggiungere la propria abitazione, qui infatti l'hanno raggiunta i soccorritori del 118. I sanitari l'hanno portata d'urgenza in ospedale, dove però è arrivata morta. Troppo gravi le ferite riportate. Sul caso indagano i carabinieri, che dovranno ricostruire come sono andate le cose.