Picchiata e violentata in spiaggia, l'aggressore inchiodato dai vestiti

Avrebbe agganciato una donna che passeggiava in spiaggia per poi picchiarla e violentarla. Con questa accusa i carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, disoccupato e senza fissa dimora, con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. La violenza è avvenuta l'11 febbraio scorso e l'uomo è stato rintracciato il 26 marzo, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, 1 aprile, dopo la convalida del fermo.

Questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti. La donna è stata avvicinata mentre passeggiava nei pressi della foce del Rubicone. Dopo avere scambiato alcune battute, l'aggressore l'ha strattonata e trascinata sull’arenile. Poi l'ha picchiata, immobilizzata e costretta a subire un atto sessuale. Infine la fuga. La donna si è rivolta ai carabinieri e sono scattate le indagini. L'indagato è stato rintracciato in un piccolo comune della provincia di Verona. Al momento del controllo era senza documenti di identità e non figurava nelle banche dati in uso alle forze di polizia. Nel casolare nel quale si appoggiava sono stati ritrovati anche gli indumenti indossati il giorno della violenza. E' scattato l'arresto, poi convalidato. L'uomo adesso è in carcere.