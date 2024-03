Donna di 40 anni violentata dietro a una siepe, svolta nelle indagini: c'è un fermato

Svolta nelle indagini sulla violenza sessuale avvenuta a Rozzano, nel Milanese, lo scorso 16 luglio. La vittima, di 40 anni, venne stuprata dietro a una siepe. Poi, rimasta sola, venne notata piangere da un passante, che allertò il 112. A otto mesi dai fatti, i carabinieri hanno arrestato un 24enne marocchino, il cui cellulare era stato ritrovato sul luogo dei fatti.

È stato dall'analisi del contenuto che i carabinieri sono riusciti a risalire al 24enne, che ieri, giovedì 28 marzo, è stato rintracciato nel centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, a Milano, e da lì condotto nel carcere di San Vittore, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.