Seguita e violentata mentre va al lavoro: arrestato un 35enne

Si stava recando al lavoro all’alba come ogni mattina in sella alla sua bici, ma un uomo l’ha seguita e violentata in un parcheggio approfittando del buio. Ad abusare della 28enne, una commessa di un supermercato nell'hinterland milanese, un 35enne ecuadoriano, incensurato, che vive a Rho. L’ha seguita con un furgone a spari spenti per non essere notato. I fatti risalgono al 4 gennaio scorso.

Due giorni dopo l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri: guidava ubriaco un furgone Citroen Nemo, proprio lo stesso immortalato dalle telecamere il giorno dell’aggressione. Il 35enne è stato arrestato anche grazie al ritrovamento nella sua abitazione di un indumento riconosciuto dalla vittima: una felpa di colore bianco.