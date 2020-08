Una donna di 67 anni è stata violentata sul treno: arrestato un 28enne

Ha conquistato la sua fiducia in treno ma la conversazione tra un ragazzo di 28 anni e la vicina di posto si è trasformata in un incubo per una donna di 67 anni che ha subito una violenza sessuale in pieno giorno.

Sono le 10 del mattino di venerdì 7 agosto quando la carrozza del treno Roma-Avezzano si svuota. Il ragazzo si è avvicinato alla 67enne ed è saltato addosso alla donna esercitandole violenza. La vittima, seppur sotto choc, ha trovato il coraggio di reagire, urlando.

Le grida d'aiuto sono state udite dal personale del treno che, immediatamente, è intervenuto fermando il convoglio. Il 28enne è riuscito a divincolarsi dal tentativo degli addetti delle Ferrovie dello Stato che avevano tentato di fermalo, per poi fuggire lungo i binari che costeggiano le campagne circostanti.

I carabinieri della Compagnia di Tivoli lo hanno bloccato nei pressi della stazione di Marcellina dove il 28enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Tivoli. Il procuratore Francesco Menditto, che segue il caso, a RomaToday ha voluto sottolineare alcuni punti: "Abbiamo agito con tempismo. I carabinieri sono stati celeri nell'intervenire, così come i sanitari e le esperte e gli esperti che seguono queste vicende".

"La differenza d'età tra l'arrestato e la vittima dimostra ancora una volta un dato che ormai è stato acquisito dalla Procura negli ultimi anni attraverso l'analisi dei numerosi casi di violenza sessuale: questo crimine può colpire qualsiasi donna, in qualsiasi contesto ed è mosso esclusivamente dalla mera volontà dell'uomo di esercitare violenza. Il caso di oggi, un abuso sessuale in pieno giorno e in un luogo sicuro come un vagone di un treno, lo dimostra".