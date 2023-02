Due prostitute sono state accoltellate nella stessa notte

Due donne, due prostitute romene, accoltellate nella stessa sera a Torino. Le aggressioni sono avvenute tra il 22 e il 23 gennaio, oggi due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati a Verona. Uno è originario della Libia e l'altro della Tunisia, il primo è accusato di tentato omicidio ed entrambi di tentato omicidio e rapina. Entrambi sono irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Le aggressioni sono avvenute in via Trino e in via Biscarra. Si tratta di zone differenti della città, ma le indagini hanno portato gli inquirenti a mettere i due episodi in correlazione. Secondo l'accusa il giovane libico avrebbe puntato un coltello alla gola di una 24enne, in via Trino, ferendola poi alla spalla e alla mano destra. La reazione della donna lo avrebbe messo in fuga. La seconda aggressione in via Biscarra, nel quartiere Mirafiori Nord, alla periferia di Torino. I due uomini, dopo essere entrati all'appartamento di una 28enne e dopo aver tentato di rubarle del denaro, avrebbero raggiunto la donna che cercava di chiedere aiuto, accoltellandola all'addome. La vittima dell'aggressione era stata trasportata all'ospedale delle Molinette, dove era stata operata. Dopo le aggressioni i due avrebbero lasciato Torino, trovando rifugio prima in Lombardia e poi a Verona, dove sono stati fermati nelle vicinanze della stazione ferroviaria.