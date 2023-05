Dottore abusa di una 24enne mentre gli altri pazienti sono in sala d'attesa

Mentre i pazienti erano in sala d'attesa, un medico di base violentava sessualmente di una 24enne, anche lei paziente. Per almeno due volte, il dottore ha abusato della giovane, costretta a prendere un appuntamento nello studio almeno cinque volte per problemi di salute. È successo a Roma e il dottore della mutua, dopo la denuncia della giovane donna, è stato raggiunto da un avvio di garanzia. L'accusa è di violenza sessuale. La vicenda è stata raccontata da La Repubblica.

L'inchiesta degli inquirenti è partita dopo la denuncia della 24enne, ascoltata dagli inquirenti come parte lesa. Il suo racconto è stato drammatico. La paziente, che si era rivolto al dottore in un delicato periodo personale caratterizzato da stress e dolori fisici, in due mesi ha visto cinque volte il medico: solo negli ultimi due appuntamenti, il dottore ha abusato della 24enne. Il professionista, secondo il racconto della vittima, era solito svestirsi del camice bianco e abusare della paziente con la scusa di agire per la sua salute: è stato in queste occasioni che il dottore ha baciato e allunga le mani sulla 24enne. Il professionista è indagato per violenza sessuale.