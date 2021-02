La dottoressa della Asl che andava a fare jogging in orario di lavoro è stata sospesa

Nel periodo tra aprile e luglio 2020, in piena ondata pandemica, si è in più occasioni dedicata all’attività podistica uscendo dagli uffici durante l’orario di servizio

Ora è nei guai. Una dottoressa 57enne di Torino è stata sospesa per sei mesi dalla professione da febbraio 2021. Il motivo? I carabinieri della stazione Campidoglio del capoluogo piemontese le hanno notificato la misura cautelare emessa da un giudice del tribunale di Torino su richiesta della locale procura.

Truffa ai danni dello Stato: sospesa dottoressa Asl a Torino

La donna sarebbe ritenuta responsabile di plurimi episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini, partite dalla denuncia presentata da un dirigente dell’Asl di Torino, hanno permesso di appurare che, nel periodo tra aprile e luglio 2020, in piena ondata pandemica, la dottoressa si è in più occasioni dedicata all’attività podistica durante l’orario di servizio.

La stimata professionista, in tenuta ginnica, era uscita con regolarità dagli uffici di propria competenza senza attestare l’interruzione della prestazione lavorativa con il badge in dotazione. Nel corso delle indagini i carabinieri l’hanno quindi seguita e fotografata in diverse uscite al parco della Pellerina, concentrate principalmente nella fascia oraria tra le 13 e le 15, attestando condotte irregolari nella quasi totalità dei servizi predisposti.