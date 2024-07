Dramma nella notte, bimbo si sente male e muore a soli 12 anni

Un bimbo di soli 12 anni residente ad Anagni è deceduto nella notte di domenica 30 giugno al pronto soccorso del 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone, poco dopo la corsa disperata per cercare di salvarlo.

Il dramma ha avuto inizio nella città dei Papi dove il piccolo, ha iniziato a manifestare i sintomi di un grave malore e per questo è stato chiesto l'intervento di un'auto medica e di un'ambulanza dell'Ares 118. I medici, compresa la situazione delicata, hanno trasferito d'urgenza il bimbo all'ospedale di Frosinone, dove purtroppo è deceduto.

La notizia della morte del 12enne ha scioccato profondamente la comunità anagnina. "Una notizia che ci ha lasciato senza parole - ci ha riferito al telefono il sindaco di Anagni Daniele Natalia - non possiamo che stringerci come comunità intorno ai genitori che hanno perso il loro unico figlio in questo modo"

Per fare luce sull'esatta causa di un decesso tanto repentino si attende la decisione della Procura di Frosinone che potrebbe anche disporre l'autopsia.