Perde il portafogli e va dai carabinieri, ma in tasca ha un panetto di hashish: arrestato

Smarrisce il portafogli e si presenta dai carabinieri per la denuncia, ma in tasca ha un panetto di hashish e così viene arrestato. Un uomo di 39 anni dell'Ecuador è finito in manette a Genova per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Si è presentato alla stazione di Marassi ma, durante la compilazione della dichiarazione, uno dei carabinieri ha sentito un forte odore e sono scattati i controlli. Il 39enne è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish, del peso di oltre 50 grammi. É stato controllato anche il suo appartamento dove sono stati trovati altri 70 grammi della stessa sostanza, numerosi bilancini di precisione e 280 euro ritenuti il provento dell’illecita attività. L’uomo è stato processato con rito direttissimo. Droga e soldi sono stati sequestrati.