La mamma che manda la droga al figlio in carcere nascondendola nei peperoni

Una mamma per fare arrivare la droga al figlio, detenuto nel carcere genovese di Marassi, l'ha nascosta nei peperoni. Il tentativo della donna però non è andato a buon fine ed è stata arrestata dalla polizia penitenziaria. A rendere noto l'episodio è il segretario regionale del sindacato Sappe, Michele Lorenzo. I poliziotti hanno sequestrato 45 grammi di hashish già in dosi.

"E' indispensabile dotare la polizia penitenziaria di maggiori strumenti tecnologici - sottolinea Lorenzo - e di un organico sufficientemente potenziato per aumentare i controlli sui familiari dei detenuti che accedono per i colloqui. Non è la prima volta che nelle carceri liguri vengono rinvenute sostanze e oggetti non consentiti, come i telefonini utilizzati dai detenuti per comunicare con l'esterno, per questo chiediamo una maggiore attenzione e potenziamento del settore sicurezza carceri. Oggi l'argomento sicurezza si sta allontanando dalla politica gestionale dei penitenziari".