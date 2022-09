Sequestrata "cocaina rosa": una dose costa fino a 400 euro

Una dose costa anche 400 euro e una volta assunta genera devastanti effetti psichedelici, visioni e distorsioni della realtà. E' la cosiddetta "cocaina rosa", droga sintetica che per l'alto costo viene considerata lo sballo dell'alta società. Un 34enne di Torre del Greco (Napoli), A.G., è stato trovato in possesso di quattro dosi ed è stato arrestato dai carabinieri.

La "cocaina rosa" è nota anche come "Venus", "Erox”, "MFT, ma il nome con cui è registrata nella classificazione dei narcotici è 2C-B. Il 34enne aveva la coca rosa nascosta nella biancheria intima. E' stato trovato in possesso anche di due dosi di marijuana, un trita erba e di un "tira coca". In casa aveva altra cocaina, marijuana e materiale vario per il confezionamento. Ora è ai domiciliari in attesa di essere ascoltato dal giudice. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.