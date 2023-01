Nasconde 22 chili di hashish in giardino: "Devo pagare la luna di miele"

La luna di miele è costosa e pensa di pagarla vendendo droga. Questa la scusa che un ragazzo di 24 anni, arrestato a Verano Brianza (Monza), ha usato con i carabinieri che lo hanno trovato con 22 chili di hashish.

L'arrestato è un veronese, pregiudicato in affidamento in prova per reati di droga. L'hashish era nel giardino della villetta in cui vive. "Mi devo sposare ma non ho soldi. La stavo tenendo qui per pagare la luna di miele", ha detto ai militari che da giorni lo cotrollavano perché insospettiti dal grande numero di ragazzi che entravano e uscivano dalla sua abitazione.

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione, in casa hanno trovato poco mentre vicino alla staccionata che divide il giardino del 24enne da quello vicino, in un trolley, hanno trovato oltre 22 chili di hashish in ovuli sigillati, per un valore di circa 80 mila euro. Adesso il ragazzo è nel carcere di Monza.