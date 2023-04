Sopra i panetti di hashish ci sono i volti di Hitler e Putin

Panetti di hashish con le immagini di Hitler e Putin. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Palermo in un magazzino nei pressi di via Rutelli. I militari hanno deciso di controllare il locale dopo avere fermato per un controllo una 28enne trovandola in possesso di droga e con le chiavi del magazzino. All'interno c'era una serra attrezzata con lampada riscaldante e aspiratore d'aria. In una cassetta di legno per vini, i carabinieri hanno trovato 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish (in tutto 1,2 chili di sostanza) contrassegnati con i volti di Hitler e Putin.

Il gip ha convalidato l'arresto della donna, che è finita ai domiciliari con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Le indagini hanno portato anche alla denuncia di un giovane a piede libero.