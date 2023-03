Il macellaio che nasconde la cocaina nelle mascherine Ffp2

Aveva scelto come nascondiglio per la cocaina le mascherine Ffp2. Un macellaio di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Milazzo (Messina). Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura, ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini sono state condotte con intercettazioni telefoniche, ambientali e servizi di osservazione. Per l'accusa, l'indagato concordava telefonicamente gli appuntamenti con i propri clienti che lo raggiungevano a casa per comprare le dosi. "Il 55enne incontrava gli acquirenti indossando una mascherina Ffp2 appositamente modificata, nella quale occultava lo stupefacente da cedere", spiegano i carabinieri.

A maggio, il 55enne era stato trovato con 11 confezioni di cocaina e circa 96 grammi di hashish. In quell'occasione i militari avevano anche trovato tutto il necessario per il confezionamento delle dosi: bilancini di precisione, rotoli di cellophane e buste. In particolare, proprio le buste riportavano il logo della macelleria gestita dall'indagato ed erano utilizzate per non destare sospetti e sfuggire a eventuali controlli.