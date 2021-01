Il ragazzo che va dai carabinieri per una denuncia ma ha la droga negli slip

Il giovane si è presentato in caserma per denunciare che la sua auto era stata rigata, ma emanava un fortissimo odore di marijuana

È andato negli uffici della caserma di Rivoli, nell'hinterland torinese, per denunciare che la sua auto era stata rigata da ignoti ed è stato arrestato dai carabinieri per possesso di oltre seicento grammi di sostanza stupefacente. Incredibile ma vero. Un ragazzo di 28 anni ha deciso di presentarsi dai militari dell'Arma per sporgere denuncia: sulla sua vettura infatti aveva trovato alcune righe sulla carrozzeria. Da qui l'idea di presentare una querela contro ignoti. I carabinieri, però, sono stati attirati dal fortissimo odore di marijuana che il 28enne emanava e hanno deciso così di effettuare una perquisizione sull'uomo.

Il ragazzo che va dai carabinieri a Rivoli per una denuncia ma ha la droga negli slip

Nascosta negli slip del 28enne è stata trovata una bustina con sette grammi di marijuana. È scattata dunque la perquisizione anche sull'auto del 28enne, parcheggiata davanti alla caserma, dove sono state trovate tre buste contenenti marijuana, e a casa dell'uomo dove, all’interno di un comodino, sono state trovate altre dieci confezioni di droga, per un totale di 614 grammi di marijuana sequestrata.

Le immagini dei carabinieri. Servizio video di Gioele Urso/TorinoToday.