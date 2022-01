Nasconde la cocaina nel reggiseno della compagna, arrestato

Sceglie il reggiseno della compagna per nascondere le dosi di cocaina pronte per essere spacciate, ma viene scoperto. Un uomo di 30 anni, marocchino, è stato arrestato dalla polizia a Firenze. L'accusa è spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga.

E' stato fermato a bordo di un'autovettura nella zona di via Pistoiese dopo che aveva venduto una dose di cocaina a un cliente in sella a uno scooter. I 'Falchi' della Mobile lo hanno sorpreso insieme alla sua compagna, una 20enne italiana. Nel corso della perquisizione è emerso che la ragazza nascondeva dentro al reggiseno altre sette dosi di ''polvere bianca'' pronte per essere smerciate in strada. La giovane è stata denunciata in stato di libertà mentre l'uomo, ritenuto dagli investigatori colui che materialmente gestiva l'attività di spaccio, è finito in cella.

Nell'abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato altri 42 grammi di cocaina, alcuni di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. L'arrestato era già sottoposto all'obbligo di firma nell'ambito di un altro procedimento.