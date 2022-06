Il detenuto che dalla sua cella piazza la cocaina in tutta la città

Lo spaccio di cocaina in provincia di Catania era gestito da un detenuto, che dalla cella riusciva a impartire istruzioni ai suoi uomini. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di droga.

Secondo quanto accertato, la base operativa era il paese San Giovanni La Punta, ma il gruppo operava anche nei paesi limitrofi. A tenere le redini degli affari era Gaetano Rizzo, detenuto presso il carcere di Caltagirone. Attraverso telefoni cellulari fatti entrare di nascosto tra le mura carcerarie, sarebbe riuscito a gestire il traffico illecito servendosi dei compagni in libertà e dando disposizioni anche in merito agli orari dell?attività di spaccio nonché sull?acquisto delle forniture di stupefacente.

L?indagine è nata proprio quando Rizzo è stato arrestato. Era già ai domiciliari per reati analoghi ma aveva proseguito la sua attività. Una volta beccato, è stato trovato un "libro mastro" con la contabilità dell?associazione. L?indagine - sviluppata con intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che con videoriprese e pedinamenti - ha evidenziato l?operatività di un gruppo stabile e strutturato secondo una precisa suddivisione dei compiti. C'erano ad esempio dei turni ben strutturati e una cassa comune. Il giro d'affari è stato quantificato in circa 26mila euro al mese.

La droga veniva consegnata direttamente a domicilio, accordandosi con il cliente di volta in volta e utilizzando l?auto della compagna di Gaetano Rizzo per gli spostamenti. Il gruppo non si sarebbe limitato solamente alla cessione al dettaglio, ma avrebbe fornito sostanza stupefacente anche ad intermediari interessati a rivenderla a loro volta. In alcuni casi sembra, inoltre, che la cocaina sia stata acquistata dai consumatori attraverso risorse provenienti dal reddito di cittadinanza.