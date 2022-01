Drogata e violentata la notte di Capodanno

Drogata e violentata durante la notte di Capodanno. E’ quanto ha denunciato una 29enne, dopo la quale ha preso il via un’inchiesta della Procura di Napoli. Secondo quanto denunciato dalla presunta vittima, il fatto è avvenuto a casa di amici proprio durante la notte in cui gli italiani hanno salutato il 2021 e dato il benvenuto nel 2022.

La giovane ha trascorso la serata nell’appartamento, quando, ad un certo punto, si sarebbe allontanata per fare un giro in auto e proseguire la notte in un secondo appartamento. A questo punto il racconto della donna diventa più nebuloso. L’ipotesi è che qualcuno poss averle somministrato un la così detta droga dello stupro e poi sarebbe stata abusata. E’ tutto in fase di ricostruzione. Sta di fatto che la donna ha sporto regolare denuncia e gli inquirenti sono al lavoro per capire che cosa sia successo quella notte.