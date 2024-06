I due candidati sindaco ottengono gli stessi voti: gli abitanti dovranno rivotare

I due candidati ottengono gli stessi voti e ora i cittadini dovranno tornare alle urne. Succede a Zerba, il più piccolo comune della provincia di Piacenza, dove Claudia Borrè, già vicesindaco del comune, e Giovanni Razzari - pensionato laureato in ingegneria - hanno ottenuto 28 voti a testa. L'affluenza è stata del 48%. Una scheda è risultata bianca, zero quelle nulle. Tra quindici giorni il comune della Valboreca dovrà tornare al voto per decidere il nome del sindaco per i prossimi cinque anni. Sperando che non finisca di nuovo in parità.