Cosa succede quando due ragazze scoprono di avere lo stesso fidanzato

Due ragazze di un paese del Sulcis si sono accorte di avere lo stesso fidanzato, un uomo che di mestiere fa il personal trainer. E hanno deciso di coalizzarsi per vendicarsi raggiungendolo in strada e coprendolo d'insulti, registrando anche un video per immortalare l'evento. Poi hanno pubblicato il filmato su Facebook.

Ma la storia non è finita qui. Perché, come racconta l'Unione Sarda, a quel punto lui, esposto al pubblico ludibrio sul social network, ha deciso di querelarle per diffamazione. Come racconta anche Castedduonline: